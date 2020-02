Cattelan, la crocifissione femminile venduta per 1,8 milioni di euro

Condividi

L’opera “Untitled” di Maurizio Cattelan è stata venduta all’asta da Sotheby’s a Londra per 1.515.000 di sterline (1.796.632 euro; 1.955.562 dollari). E’ stata battuta oltre il doppio della stima del prezzo di partenza (600mila euro). Il lavoro dell’artista padovano, in resina, pittura, capelli umani, tessuti e legno, rappresenta una sorta di crocifissione al femminile ed è stata fatta nel 2007.

Untitled non è riuscito a battere il record di Cattelan che viene mantenuto dall’opera “Him (Hitler)” del 2001 venduta all’asta da Christie’s a New York per 17,2 milioni di dollari. Pochi mesi fa inoltre Cattelan ha fatto molto parlare e discutere per la sua ultima opera: una banana vera attaccata al muro con uno spesso nastro adesivo grigio, poi venduta a un collezionista per 120 mila dollari (circa 108mila euro).

Fonte: Adnkronos