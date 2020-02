Meteo, torna la pioggia. Ma durerà poco

Condividi



Fino a domenica la circolazione continuerà ad essere anticiclonica eccezion fatta per la notte tra giovedì e venerdì, quando una depressione attualmente sull’Oceano Atlantico ed in avvicinamento da nord-ovest porterà modeste precipitazioni sparse. Vediamo le previsioni Arpav per i prossimi giorni.

Giovedì 13. Nella prima metà di giornata cielo poco o parzialmente nuvoloso, con nebbie sparse a sud dell’asse Verona-Treviso e locali sul resto della pianura fino all’alba ed in dissolvimento nel corso della mattinata; tra il pomeriggio e la sera nuvolosità in aumento fino a cielo molto nuvoloso o coperto. Precipitazioni. Fino al pomeriggio assenti; di sera probabilità medio-bassa (25-50%), saranno modeste e sparse con quota neve in prevalenza a 1000/1200 m. Temperature. Rispetto a mercoledì in alta montagna saranno in aumento, altrove fino al pomeriggio più basse in modo leggero/moderato e di sera più alte anche sensibilmente. Venti. In alta montagna moderati/tesi da sud-ovest, altrove deboli/moderati con direzione variabile.

Venerdì 14. Di notte cielo da molto nuvoloso o coperto nelle prime ore a sereno o poco nuvoloso entro l’alba, con formazione di varie nebbie sulla pianura dopo la diminuzione della nuvolosità; in seguito sereno o poco nuvoloso con nebbie in dissolvimento al mattino e localmente in nuova formazione sulla pianura di sera. Precipitazioni. Fino all’alba probabilità medio-bassa (25-50%); saranno modeste e sparse con quota neve in prevalenza a 1000/1200 m. Dal mattino assenti. Temperature. Rispetto a giovedì fino al pomeriggio saranno più alte e di sera più basse, anche sensibilmente. Venti. In prevalenza da nord-ovest; sui monti spesso tesi/forti in quota e a tratti anche nelle valli, sulla pianura deboli/moderati nelle ore notturne e moderati/tesi nelle ore diurne.

Sabato 15. Precipitazioni assenti. Cielo poco o parzialmente nuvoloso. Sulla pianura nebbie locali fino al mattino e di sera. Temperature in alta montagna in aumento, altrove con andamento irregolare di notte e in calo di giorno.

Domenica 16. Precipitazioni assenti. Sui monti cielo sereno o poco nuvoloso con temperature in aumento. Sulla pianura alternanza di nuvole e rasserenamenti, nebbie locali fino al mattino e di sera, temperature con andamento irregolare di notte e in calo di giorno.

(ph: shutterstock)