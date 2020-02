Condividi

Traffico in tilt e code per 7 chilometri in autostrada A4 all’altezza di Sommacampagna in direzione Venezia. Secondo le prime informazioni sembra che una vettura, che si trovava sopra ad una bisarca, abbia preso fuoco coinvolgendo anche altre vetture che si trovavano sopra il tir.

