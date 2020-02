GF Vip, Paola Di Benedetto in lacrime

Condividi

Momenti di sconforto per Paola Di Benedetto all’interno della casa del Grande Fratello Vip. Da sola in camera da letto, l’influencer vicentina si è lasciata andare ad un momento di malinconia. La ragazza non ha ancora avuto notizie del fidanzato Federico Rossi, del duo Benji&Fede, e questo silenzio la sta facendo stare male.

In realtà il cantante ha riservato belle parole per Paola su Instagram ma la ragazza si aspettava un suo ingresso questa settimana. Cosa che non è avvenuta ma c’è un motivo. Federico, infatti, si è dovuto sottoporre ad un intervento chirurgico alla lingua dopo che gli è stato diagnosticato un disturbo alla cavità orale. E’ lo stesso ragazzo ad annunciarlo sui social. La Di Benedetto non è stata avvertita dalla produzione ed è ignara, cosa succederà nella prossima puntata?