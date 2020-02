Il Cadore brucia: incendio boschivo in Presenaio

Condividi

Incendio boschivo in località Presenaio, nel Comune di San Pietro di Cadore. Sul posto già presenti le squadre dei Servizi Forestali regionali, insieme ai volontari di Protezione Civile a quelli dei Vigili del Fuoco e l’elicottero della Regione. La situazione è monitorata e sotto controllo anche soprattutto i fronti Est e Ovest presentano alcune difficoltà.

Oltre alla grande siccità di questi giorni, un elemento critico è rappresentato dagli schianti a terra, elemento di accentuazione dei focolai. Non sono insorte invece problematiche dovute al vento, non rilevante in questo momento.