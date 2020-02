Schianto auto-camion, una vittima. Chiusa ss Alemagna

Condividi

In Veneto, è provvisoriamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni la strada statale ”Alemagna” in

località La Secca, nel comune di Ponte nelle Alpi in provincia di Belluno, in corrispondenza del km 31.9, a causa di un incidente che ha coinvolto un mezzo pesante e una vettura. Nell’impatto una persona è deceduta. Sul posto la polstrada, operatori del 118 e squadre Anas impegnate nella gestione della viabilità.