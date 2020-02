Pornhub, a San Valentino l’accesso premium sarà gratuito

Condividi

San Valentino è alle porte. Ma se questa festa è principalmente incentrata sulle coppie, c’è chi pensa anche ai single. Questo qualcuno è PornHub che per il 14 febbraio renderà gratuito l’accesso premium al sito. Anche l’anno scorso il portale a luci rosse aveva lanciato la stessa offerta speciale generando più di 3 milioni di accessi in 24 ore.

E non è tutto: quest’anno PornHub ha aggiunto la possibilità di realizzare un biglietto d’auguri personalizzato per San Valentino scegliendo tra tre pornostar che potranno recapitare virtualmente gli auguri per il giorno degli innamorati con tanto di dedica personalizzata. Il vicepresidente della piattaforma, Corey Price, ha dichiarato: «Si tratta di mettere le persone di buon umore. È qualcosa che facciamo ogni giorno per 120 milioni di visitatori del sito».