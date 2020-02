Primavera Music Season in Verona: svelati gli ospiti

Condividi

Approdato nel panorama culturale della città scaligera un anno fa, il Festival Primavera Music Season in Verona – promosso da Gaspari Foundation e patrocinato dal Comune di Verona – è pronto a rifiorire in una nuova stagione musicale. Otto serate ospitate dai più ambìti palchi cittadini (Teatro Filarmonico, Sala Maffeiana, Teatro Nuovo, Gran Guardia, Teatro Romano), per avvicinare il grande pubblico alla musica colta, attraverso spettacoli inediti caratterizzati da varietà di stili e linguaggi espressivi.

Il progetto si arricchisce inoltre della presenza di una nuova orchestra da camera, ovvero L’Appassionata, interamente formata da professionisti under 35 provenienti da tutta Italia, tra cui il violinista veronese nonché maestro concertatore Lorenzo Gugole. Ad aprire la stagione sarà Ton Koopman, che il 7 aprile, al teatro Filarmonico, dirigerà la sua Amsterdam Baroque Orchestra (prestigiosa orchestra fondata dallo stesso maestro a soli 25 anni, nel 1979) ne “La Resurrezione” di Handel (prima esecuzione in riva all’Adige), un oratorio sacro per soli e orchestra, con cui l’acclamato direttore ci condurrà nel raccoglimento e solennità della Settimana Santa.

A seguire, ”Omaggio a Shakespeare” di Giancarlo Giannini (unica proposta di prosa), di scena il 18 aprile al Nuovo, in prima nazionale assoluta: un recital scandito dai più celebri monologhi delle opere del Bardo, dove l’interpretazione del carismatico attore sarà affiancata da quella del flautista classico Stefano Maffizzoni, il sassofonista jazz Marco Zurzolo e il chitarrista flamenco Andrea Candeli.

Altro ospite di spicco: il pianista russo Grigory Sokolov, interprete massimo della letteratura classica pianistica (13

maggio, Filarmonico), oltre quarant’anni ai vertici del solismo mondiale, con record di sold out a ogni esibizione. E ancora, l’eclettico Elio, che con la sua ironica e irriverente voce guiderà grandi e piccini alla scoperta degli strumenti d’orchestra e del lato divertente di famose opere musicali. Per il festival scaligero, l’amato artista milanese, accompagnato dalla neonata orchestra Appassionata, sarà infatti la voce recitante di ben due capolavori della musica da camera, “Il Carnevale degli animali'”di Saint-Saëns e la fiaba musicale di Prokof’ev “Pierino e il lupo” (10 giugno,

Auditorium della Gran Guardia). Il tutto in uno spettacolo dal titolo emblematico “Musica Bestiale”.

Non mancheranno tributi a tre geni della composizione, quali Mozart, Beethoven e Tartini, per i quali ricorre il 250° anniversario, rispettivamente del viaggio a Verona, della nascita e della scomparsa. Né proposte dal sapore multiculturale, come quella dei Voces8 (1 giugno, Filarmonico), tra i più blasonati gruppi vocali a cappella del mondo, per la prima volta a Verona, e il poliedrico gruppo di ottoni Mnozil Brass, che il 18 giugno, sotto il cielo stellato del teatro Romano, congederanno la rassegna con un irresistibile mix di comicità e suggestive performance esecutive.