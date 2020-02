Morra (M5S): «Dialoghiamo con le Sardine»

Condividi

“Auspico che la fase di riorganizzazione” del Movimento 5 stelle “venga avviata già prima del referendum sul taglio dei parlamentari, e che porti a un ricompattamento sulla gestione collettiva”, quindi gli Stati generali vanno svolti prima del

29 marzo. Lo dice il senatore M5S Nicola Morra, presidente della commissione parlamentare Antimafia, intervistato da ‘Il fatto quotidiano’.

“Il Movimento – aggiung e- deve aprirsi all’esterno, dialogando con altri mondi. Per esempio con fenomeni come quello delle Sardine, anche se hanno effettuato delle scelte infelici. Le voglio conoscere, capire che istanze portano avanti. Se dovessero ancora avere rapporti con i Benetton e il mondo dei concessionari autostradali, ripetere l’errore sarebbe un’inequivocabile scelta di campo. Se invece dovessero dimostrare un’attenzione verso il Paese, con una particolare attenzione per giovani e Sud, perché non dialogare?”.

(Ph Imagoeconomica)