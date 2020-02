GF Vip, modella accusa Zequila: «Mi ha molestato. E tutti lo coprono»

Condividi

«Mi ha attirato in camera sua per parlare di lavoro, poi mi ha baciato. Io mi sono pietrificata e lui ci ha riprovato. Per fortuna sono riuscita a guadagnare la fuga».

Sono durissime le dichiarazioni di Andrada Marina, giovane ballerina romena, mentre ripercorre, sul settimanale Nuovo, l’esperienza vissuta nel 2015 con Antonio Zequila, ora concorrente del Grande fratello vip , al concorso Miss Made In Italy: «Sono riuscita a scappare dalla camera. Ho parlato con altre concorrenti che mi hanno descritto esperienze simili. Perché ho aspettato a parlare? Perché tutti nell’ambiente ti dicono di tacere ma ora ho visto cosa succede nella “casa”. Com’è possibile?».

Zequila è stato protagonista di diversi episodi chiacchierati nel corso di questa edizione, tra cui le critiche a Paola Di Benedetto per l’eccessiva “sobrietà”.