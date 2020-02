Affittare un aereo privato: costi e benefici

Condividi

Linkedin email

Se si viaggia per lavoro si è abituati a usufruire della prima classe di un volo commerciale. Non tutti sanno, però, che esiste un’alternativa interessante e vantaggiosa a questa opzione: il noleggio di un jet privato. Una soluzione che permette di risparmiare tempo e ottimizzare i costi. Conosciamo da vicino i vantaggi di questa possibilità esclusiva e dal significativo rapporto prezzo-qualità.

Essere imprenditore comporta intraprendere un numero notevole di viaggi. Spostamenti organizzati per le più diverse finalità. Oltre alle trasferte in prima persona, un manager può essere chiamato a pianificare quelle dei propri dipendenti e collaboratori.

È facile comprendere, allora, come il tema dei viaggi di lavoro personali o del proprio team sia diventato parte integrante della realtà di molti contesti aziendali. Spesso si conoscono bene le possibilità messe a disposizione dai voli di linea che, seppur nella loro veste più prestigiosa dedicata ai profili business, presentano numerosi limiti. Ecco perché, nel corso degli anni, si sono diffuse altre soluzioni vantaggiose quali il servizio di affitto jet privato.

I vantaggi dell’affitto di un jet privato.

In molti contesti, scegliere di avvalersi di un servizio di noleggio di aerei privati risulta l’ideale soprattutto quando, dopo aver analizzato nel dettaglio la casistica, emergono i benefici collegati.

Quando si viaggia per lavoro, infatti, alcune priorità cambiano in maniera significativa. Quelli che in una situazione differente potrebbero sembrare contrattempi fastidiosi, ma inevitabili, se riscontrati a livello personale durante una vacanza, si trasformano in gravi perdite di tempo e, conseguentemente, di denaro in ambito business.

Lo stress derivante dalle code all’imbarco e dal ritiro bagagli, contenenti magari materiale per fiere o incontri, nonché lo smarrimento o il danneggiamento degli stessi possono influire negativamente sull’andamento dell’intero viaggio e sui risultati che si speravano ottenere. Per non parlare, poi, dell’eventualità di incappare in imprevisti che possono seriamente compromettere l’esito della trasferta.

Tutte situazioni, queste, di cui non è necessario preoccuparsi se, al contrario, si decide di optare per l’affitto di un jet privato. Usufruendo di questa soluzione, si potrà essere sicuri di arrivare a destinazione in estrema tranquillità, sicurezza e comfort. Elementi questi che si riflettono in positivo anche sull’umore e sulla produttività personale e su quella della propria squadra.

Aereo privato: una risorsa preziosa.

Se si analizzano approfonditamente le dirette conseguenze connesse al noleggio di un jet privato si può notare un valore aggiunto che fa spiccare questa possibilità su tutte le altre presenti in commercio. Attraverso questo servizio prestigioso si potrà infatti guadagnare una delle risorse che ogni imprenditore riconosce come indispensabile per generare profitto: il tempo.

Ottimizzare e velocizzare gli spostamenti, riducendo anche le attese e i tempi morti, oltre a rendere l’intero processo più performante, infatti, ci fornisce l’occasione di ridurre i costi necessari e, implicitamente, di incrementare le ore che si possono realmente destinare ad azioni produttive e rilevanti per il proprio business.

Questo vale per qualsiasi tipo di trasferta di lavoro, da quella singola a quella di gruppo. In entrambi i casi, le assenze dall’azienda si ridurranno al minimo grazie a programmi di viaggio su misura, progettati per rispondere pienamente alle esigenze dei clienti. Al posto di inutili tempi morti, che sfiancano ancora prima di partire, si avrà a disposizione una tabella di marcia puntuale e proficua.

Infine, per quello che riguarda i costi dell’affitto di un aereo privato, essi variano a seconda del tipo di jet e della tratta di cui si usufruisce. Quel che è certo che, in base ai servizi offerti, il rapporto qualità-prezzo risulta molto conveniente, anche rispetto a quello proposto da una compagnia aerea per un viaggio in prima classe.

Benefici, comfort e numerose peculiarità rendono questa opzione una sicurezza in più per il business. Una certezza che permette di salvaguardare in ogni viaggio tempo e denaro; due fattori a cui ogni azienda è da sempre attenta.

(ph: shutterstock)