Calcio, le partite delle venete nel weekend

Tornano in campo le squadre venete impegnate rispettivamente in serie A, B e C. Stasera tocca al Cittadella, in serie B, impegnato alle 21 sul campo del Pescara. I padovani di Venturato sono ottavi in classifica e potrebbero ancora ambire ai playoff. Domani alle 15 invece il Venezia ospita l’Entella. I lagunari di Dionisi sono sedicesimi e devono lottare per non retrocedere in C.

Il Chievo di Marcolini, undicesimo in classifica, ospita lunedì la Salernitana, quinta. L’unica veneta in A, l’Hellas Verona del “metallaro” Juric, giocherà domenica nel lunch match contro l’Udinese. Ai friulani servono punti salvezza, i veronesi vogliono invece continuare a sognare l’Europa.

Per quanto riguarda la serie C, domenica il Padova di Mandorlini ospita la Fermana, mentre il Vicenza ospiterà la Virtus Verona in una sorta di piccolo derby. I veronesi sono undicesimi. I biancorossi sono primi in classifica nel girone B con sei punti di vantaggio sulla seconda, mentre i biancoscudati sono quinti, ma in netta ripresa dopo il cambio di allenatore. L’Arzignano Valchiampo, che lotta per non retrocedere, giocherà lunedì contro la Reggiana.

(Ph. Facebook – Hellas)