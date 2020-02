Dove bere la migliore birra a Chioggia

Condividi

Linkedin email

Leggi altri articoli sulle migliori birrerie in Veneto

Birrificio di Chioggia

Questo locale in via Rebossola è apprezzato per le birre artigianali, prodotte e vendute e (assaggiabili) in loco. Piace anche l’idea di condividere il plateatico con la vicina pizzeria, per un ottimo abbinamento.

Havana club

Questo locale sul lungomare di Sottomarina è apprezzato per i panini, le pizze, e la varietà e quantità di birre diverse.

Befed Brew Pub

Questo locale si trova al’interno del Parco commerciale Clodi punta tutto sulla birra artigianale e sul galletto burger, elementi premiati dalle recensioni, assieme alla gentilezza del personale.

Caffè Dollaro

È una storica birreria di Chioggia, in via Agostino Barbarigo. Molto apprezzata la vasta scelta di birre alla spina e in bottiglia.

Officina alcolica

Questo locale di Calle Campanile Duomo è apprezzato per l’aperitivo che per il dopo cena, momento in cui gustare il loro gin fatto in casa. Offre anche un particolare servizio alcolico a domicilio. Ovviamente hanno anche birra.