I migliori posti dove ballare in Veneto

Padova Pride Village

Anche se non è aperto tutto l’anno, ma solo in estate, indicativamente da metà giugno a metà settembre, il Pride Village di Padova in zona fiera ha tantissime recensioni positive. Ci sono due sale da ballo con musiche diverse, ma poi si balla anche nei diversi bar allestiti nel padiglione.

Hollywood

Questa discoteca di Bardolino (Verona) piace per la location che ricorda una villa di lusso con vista sul lago di Garda.

Macrillo

Questa discoteca sull’Altopiano di Asiago (Gallio) attiva sin dagli anni ’70, ha diverse recensioni positive, pur non essendo particolarmente grande. Da provare soprattutto per l’abbinamento con una gita in montagna.

K-Club

Questa discoteca in via John Lennon (un nome un programma) a Jesolo è apprezzata per la grande pista e il grande giardino.

Totem

Questo locale di Vicenza propone anche serate a tema e musica live, spaziando tra diversi generi e gusti. Le molte recensioni positive sottolineano tutte il divertimento assicurato.