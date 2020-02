Mestre, riconfermato il “Festival Show” in piazza Ferretto

Condividi

Si rinnoverà anche quest’anno l’appuntamento con “Festival Show” a Mestre. Il Comune di Venezia si aggiudica una tappa dell’attesa, nuova, edizione della kermesse di Radio Birikina e Radio Bellla & Monella. Già fissata la data in cui i riflettori illumineranno Piazza Ferretto: venerdì 28 agosto. Sarà una serata di grande spettacolo quella che Mestre ospiterà, su iniziativa del Comune di Venezia, in collaborazione con Vela, ad ingresso libero. «Festival Show è uno degli eventi più attesi e più importanti dell’anno in Città, che ritorna a beneficio di un grande indotto per il commercio e il turismo, senza contare il grande richiamo promozionale che sa generare questo tour, la cui finale si svolgerà il 5 settembre per il terzo anno consecutivo in Piazza Unità d’Italia a Trieste», sottolineano gli organizzatori in una nota.

Dopo il successo degli anni scorsi, Piazza Ferretto diventerà quindi elegante teatro per il susseguirsi di grandi artisti che riusciranno ancora una volta ad emozionare e divertire il target di pubblico più vasto possibile. Nelle ultime edizioni Festival Show ha portato a Mestre molti ospiti, tra cui Ron, Francesca Michielin, Annalisa, Irama, The Kolors, Al Bano, Red Canzian, Luca Carboni, Elettra Lamborghini, Nina Zilli, Alessio Bernabei, Fausto Leali, Alexia.

L’imponente palcoscenico di Festival show vedrà protagonista, costantemente in scena, anche quest’anno l’Orchestra Ritmico Sinfonica Italiana per i live dei vari artisti. I balletti saranno compito della Summer Crew guidata dal coreografo internazionale Etienne Jean Marie che è impegnato in queste settimane ad individuare nuovi componenti della formazione attraverso “Dance Crew Selecta”.

«Con il Festival Show rinnoviamo un’amicizia anno dopo anno – ha dichiarato il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro – Abbiamo voluto riportare questo spettacolo in Piazza Ferretto e offrirlo a tutta la cittadinanza. Riusciamo a intercettare i gusti musicali dei giovani e dei meno giovani, di ragazzi e famiglie, così da regalare alla città, ai suoi cittadini e visitatori, una serata di festa e di divertimento. Il Festival sarà il punto di arrivo di una ricca serie di manifestazioni estive che animeranno le ‘Città di Venezia’ in maniera capillare, con cinema, teatro, animazione e tanta musica. Appuntamento quindi al 28 agosto. So che c’è già molta attesa per scoprire il cast: anche quest’anno ci aspettiamo grandi sorprese».

Dopo l’eleganza e la bellezza di Anna Safroncik, testimonial del tour 2019, c’è attesa di conoscere il nome della conduttrice della nuova edizione di Festival Show. Con lei a tenere le fila della kermesse ci sarà Paolo Baruzzo, che da sempre “guida” l’imponente carovana di Festival Show. «E’ con grande soddisfazione che confermiamo Festival Show a Mestre – confida Baruzzo – devo dire che la motivata convinzione del Comune a garantire l’evento in città e la grande collaborazione di Vela sono le sponde necessarie a garantire l’ottimo svolgimento di questa grande festa della musica italiana in Piazza Ferretto. E non mancherà il grandissimo pubblico di sempre a suffragare il successo della scelta».

La direzione commerciale e artistica del tour è di Mariano Sannito. Direttore della fotografia Renato Neri, coordinatore artistico Stefano Favero, regia televisiva di Claudio Asquini. Abbinata al Festival show, come sempre, l’iniziativa benefica a favore della Città della speranza, la fondazione di Padova che cura i bambini malati di leucemia. In questi anni, grazie alla generosità del pubblico, Festival show ha versato nelle casse della Città della Speranza oltre 650mila euro.