Veneto da scoprire: villa e parco Imperiale a Galliera Veneta (Pd)

Uno dei luoghi da scoprire o riscoprire in Veneto è sicuramente Villa Cappello, detta anche Imperiale, e annesso parco, a Galliera Veneta, in provincia di Padova. La villa si sviluppa a partire dal 1530 quando la famiglia veneziana Cappello, proprietaria di nove campi, decide di ampliare la sua casa. Nel 1821 passa di proprietà dei Comello, anche loro veneziani, che fanno costruire il parco della villa all’architetto e scenografo Francesco Bagnara, secondo il gusto inglese.

Nel 1852 la villa entra in possesso degli asburgici. Nel 1859 viene comprata da una famiglia ligure che la perde insieme a tutti i propri averi. Nel 1929 diventa proprietà dell’Inps che la usa come sanatorio per malati di tubercolosi. Nel 1978 passa all’Ussl che la usa come casa di riposo (e le barchesse come servizi sociali e sanitari). In seguito viene acquisita dal Comune che vi installa la biblioteca.

Nel 2006 il parco viene restaurato. Si estende su una superficie di 8 ettari ed è costruito secondo criteri scenografici capaci di provocare illusioni panoramiche di effetto particolare. È visitabile mercoledì, sabato e domenica dalle 8 alle 20. (ilparcopiùbello.it).

(Ph.Thehunnypooh Wikipedia)