Gf Vip, finalmente Fede si fa vivo: sorpresa per Paola Di Benedetto

Condividi

Linkedin email

Torna questa sera, nel giorno degli innamorati, l’undicesima puntata del Grande Fratello Vip. Come previsto, ci saranno molte sorprese all’insegna dell’amore ed una di queste pare proprio che sarà da parte di Federico per la sua bella Paola Di Benedetto.

Secondo indiscrezioni il cantante del duo Benji&Fede ha dedicato una canzone alla sua fidanzata e quest’ultima l’ascolterà per la prima volta in diretta questa sera. Se questo dovesse essere confermato sarà la prima volta che Fede si fa vivo da quando la Di Benedetto è entrata in casa.