Meteo, weekend da spiaggia. Ma lunedì cambia

Fino a domenica si mantengono condizioni di alta pressione, seguite da un flusso più umido e occidentale nei primi giorni della settimana; tempo quindi stabile e soleggiato, con temperature diurne molto miti per il periodo, nel fine settimana, e da lunedì clima più umido, con nuvolosità e qualche pioviggine; temperature generalmente ancora sopra le medie. Le previsioni nel dettaglio di Arpav.

Sabato 15. Quasi sereno al primo mattino; dalla mattina cielo parzialmente nuvoloso per nuvolosità alta in transito, poi in allontanamento nel pomeriggio/sera, con schiarite a partire da ovest; possibile dalla sera la formazione di qualche nebbia in pianura.

Temperature. Valori in calo, salvo in aumento le massime sulle Dolomiti.

Venti. In pianura deboli in prevalenza nordorientali al mattino, poi sudorientali dalle ore centrali; in montagna moderati, da nord fino al mattino, poi da ovest.

Domenica 16. Nubi basse e nebbie sulla pianura fino al mattino; durante la giornata presenza di nuvolosità alternata a schiarite, più estese sulla pianura meridionale e sui rilievi.

Temperature. Valori in generale aumento sulle Dolomiti; altrove minime senza variazioni di rilievo e massime in lieve diminuzione.

Venti. In quota moderati/tesi da ovest; in pianura deboli variabili.

Lunedì 17. Clima più umido, con nuvolosità in aumento, e probabili foschie/nebbie e nubi basse sulla pianura nelle ore più fredde; possibili pioviggini sulle zone prealpine e pedemontane dal pomeriggio/sera. Temperature minime in aumento, massime in lieve calo.

Martedì 18. Inizialmente nuvoloso o molto nuvoloso, con foschie nebbie e nubi basse in pianura; durante la giornata nubi in diminuzione sui rilievi e zone settentrionali della pianura, e residua nuvolosità bassa altrove; non si esclude qualche locale pioviggine fino al primo mattino specie sulla bassa pianura. Temperature minime in calo in quota e in locale aumento in pianura, massime in generale contenuto aumento.

