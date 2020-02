Analisi Pfas, Viacqua: «Attenzione alla truffa dei falsi tecnici»

Condividi

Dopo aver ricevuto alcune segnalazioni, la società vicentina Viacqua comunica in una nota che non sono in corso da parte dei tecnici della società prelievi di acqua presso le abitazioni private per il rilevamento di PFAS, con relativa richiesta di appuntamento. Viacqua effettua costanti controlli sulla risorsa idrica che gestisce, secondo un preciso piano di campionamento, al fine di individuare e controllare i livelli di PFAS e di altre sostante potenzialmente inquinanti, nel rispetto delle normative e dei limiti di legge vigenti. Queste indagini non necessitano né di appuntamenti, né di accedere alle abitazioni dei cittadini.

Viacqua rinnova pertanto l’invito all’utenza a prestare la massima attenzione contro questi possibili tentativi di truffa. I tecnici della società sono sempre muniti di tesserino identificativo che può essere verificato contattando il numero verde 800 154 242 (dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 20 e il sabato dalle 8 alle 13). In caso di ulteriori sospetti si consiglia di contattare le Forze dell’Ordine e di non far entrare nessuno all’interno della propria abitazione.