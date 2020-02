L’oroscopo della settimana (17-23 febbraio): Toro, fieno in cascina

Condividi

♈-ARIETE

RIDIMENSIONA LE ASPETTATIVE

Venere, che adesso è nel tuo bel Segno ma che è in rapporti ostici con il suo compagno di merende, Giove, afferma che fra quello che vuoi e quello che, invece, attualmente puoi ottenere dalle stelle, c’è una certa evidente differenza. Ridimensiona le aspettative, e non volar con la fantasia verso orizzonti che il cielo ancora non colora d’azzurro! Concentrati bene sul miglioramento della salute, del benessere e di un sano aspetto fisico.

♉-TORO

FIENO IN CASCINA…

Con l’accordo specialissimo che vige attualmente fra Marte, Urano e poi anche con il magico ed energetico il Sole, è certo che in questa settimana ne vedrai delle belle! Volontà di ferro e occasioni da mille e una notte costellano la tua settimana, mai così generosa, vigorosa e proficua come quella che vivrai ora, sulla scia di decisioni prese sull’unghia. Anche Giove, Saturno e Plutone positivi in Capricorno sanno aggiungere fieno in cascina.

♋-GEMELLI

AMBIZIONI FINALMENTE IN PORTO!

Il Sole, fino a quando resterà nel Segno amico dell’Aquario, cioè fino a mercoledì 19, si rivelerà un potente suggeritore di strategie e di tattiche azzardate e vincenti. E’ nella prima parte della settimana che devi cavalcare l’onda di una imprenditorialità pronunciata, lucida e che sa guardar lontano. Capace di farti bypassare qualche intoppo imprevisto e di farti arrivare vittoriosamente nel porto sicuro in cui sviluppare ampie ambizioni.

♋-CANCRO

TOGLI LE CASTAGNE DAL FUOCO

Occhio alle spese, al portafoglio, ad una certe leggerezza che attualmente dimostri nell’affrontare uscite e elargizioni che sarebbe bene, invece, rimandare. Occhio a non fare il passo più lungo della gamba e a non prenderti pesi e oneri finanziari che Giove contrario disapproverebbe senza sé e senza ma… Corroborato da Marte, Saturno e Plutone! Poi Sole e Mercurio ti faranno capire come togliere certe bollentissime castagne dal fuoco.

♍-LEONE

DIFENDITI CON MAGGIOR GRINTA.

Vedere riconosciute le ragioni che ti mettono dalla parte del giusto in una disputa, contrariamente a ciò che credi, non è proprio così automatico e così semplice… La tua autorevolezza potrebbe non bastare a darti luminosamente ragione, come invece ti piaceva pensare… Forse dovrai impegnarti con una grinta maggiore per riaffermare la vera verità, che sembrava così luminosa e basata su fatti probatori e lampantissimi.

♍-VERGINE

ECCO SPIEGATO L’ARCANO…

Attualmente ti sei chiesto come mai l’accordo di base pare più semplice da realizzare con personaggi adulti piuttosto che i rappresentanti Junior del tuo gruppo di riferimento? La spiegazione astrale è lampante: Saturno che domina il settore delle persone agè, è in trigono al tuo Segno e con la bella compagnia di Marte, Giove e Plutone, tutti in Capricorno, mentre Mercurio, che si lega a personaggi giovani, attualmente si oppone dai Pesci!

♎-BILANCIA

ATTENZIONI AMOROSE…

In generale è l’amore che adesso necessita delle tue maggiori e più scrupolose attenzioni: Venere nel Segno contrario dell’Ariete potrebbe farti un tantino spiccia e poco accurata nel comunicare alla persona del cuore il meglio della tua avvolgente affettività. Evitare di essere eccessivamente parca di parole e di dare all’amato bene la sensazione che tu stia pensando ad altro, migliorerà di tantissimo il clima amoroso dell’intera vita di coppia.

♏-SCORPIONE

SEGUI IL TUO ISTINTO.

In campo economico le stelle suggeriscano che sia tempo di aggiornare la propria politica, fidandoti della sensibilità intuitiva che la Luna ad inizio settimana saprà mettere in campo. L’Astro Notturno sarà in grado di farti valutare con subitanea immediatezza, fra ciò che ti verrà offerto, l’occasione che pare tagliata su di te e sulle tue mutate esigenze. Scegli quindi con lo slancio che Mercurio e poi pure la Luna Nuova sapranno garantirti!

♐-SAGITTARIO

PROFONDA COMPRENSIONE A DUE.

La comprensione a due in codesta fase è la magica atmosfera che porta la relazione al top dei tuoi pensieri e la mette al posto d’onore nel tuo cuore. Non sarà neppure necessario parlare, confrontarsi, interrogarsi a vicenda, poiché l’intesa è talmente profonda che bastano sguardi, sorrisi e cenni pacati per comunicare perfettamente. Più tardi occhio a non innervosirsi inutil-mente: ne andrebbe di mezzo la funzionalità dello stomaco.

♑-CAPRICORNO

META’ DI MILLE GLI ASPETTI POSITIVI

Quattro pianeti nel sito, garantiti da Urano nel Toro e sponsorizzati da Mercurio e dalla Luna Nuova nei Pesci: mai così tanta fecondità e brio nella tua vita, in una fase nella quale raccogliere a piene mani ciò che hai per lunga pezza seminato diventa facile, possibile e sostenibile! E poi Giove che si allea con il suo amico di sempre, Nettuno, e Marte che viene lanciato come un freesby verso gli spazi siderali dal positivo trigono con Urano nel Toro…

♒-ACQUARIO

IL SOLE TI FA PARECCHI DONI

Il Sole, nel Segno fino a mercoledì 19, è il maestro che insegna a vivere che ti rende generosa, esuberante ed entusiasta. Sarà costui, cioè il fulcro del nostro sistema solare, a insegnarti a dominare saggiamente ogni situazione per trasformarla poi, subito dopo, in una concretezza di eventi e di fattori che saprà tradursi in costrutto solido e reale. Tieni a bada certi inutili rimpianti, perché se le cose sono andate proprio così, è perché era destino!

♓-PESCI

FASE SPECIALE!

Ecco un periodo nel quale ogni desiderio si trasforma in una concretezza splendida e appagantissima. Dunque: il Sole entra in Pesci il 19, poi si lega al volitivo Urano facendoti superare ogni eventuale dubbio sulle tue motivazioni. Indi,domenica 23, nel Segno avverrà l’importante fase di Luna Nuova con la congiunzione fra il valore solare e la cangiante Luna, aspetto che avviene una volta all’anno per ogni Segno. Se ne deduce che la fase sarà speciale!

(Previsioni a cura di Susy Grossi consulente astrologico)

(Ph. Shutterstock)