Regionali, Zingaretti: «Lorenzoni figura indipendente, civico e competitivo»

“Bene il sostegno del Pd Veneto alla candidatura di Lorenzoni alla presidenza della regione. Figura indipendente, proveniente dal mondo civico e competitiva per vincere. Grazie a tutto il gruppo dirigente, molto plurale, ma che ha saputo affrontare questo passaggio unito con grande intelligenza e spirito unitario. Grazie a tutti e a tutte. Ora tutti mobilitati per vincere”. Così in una nota il segretario nazionale del Pd Nicola Zingaretti.