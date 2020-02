Serie B, non cade il tabù del Penzo: 2 a 2 tra Venezia ed Entella

Condividi

Il Venezia si fa raggiungere due volte e anche questa volta il Penzo si rivela terreno poco amico per gli uomini di Dionisi. L’Entella no ha comunque rubato niente e il risultato tutto sommato è giusto; lasciano l’amaro in bocca quei due punti sfumati due minuti dopo il termine regolamentare.

Venezia – V. Entella 2-2

Reti: 9’ pt Longo rig., 29’ pt De Luca rig., 34′ st Aramu, 47′ st Mancosu

VENEZIA (4-3-1-2) : Lezzerini; Lakicevic, Modolo, Cremonesi, Ceccaroni; Firenze (17’ st Zigoni), Fiordilino (37′ st Lollo), Maleh; Aramu (41′ st Riccardi); Longo, Capello. A disposizione: Bertinato, Pomini, Fiordaliso, Zuculini, Senesi, Caligara, Montalto, Marino, Monachello. All.: Dionisi

VIRTUS ENTELLA (4-3-1-2) : Contini; Coppolaro, Chiosa, Pellizzer, Sal; Mazzitelli (25’ st Dezi), Paolucci, Settembrini (41′ st M.De Luca); Schenetti; Morra, G.De Luca (41′ st Mancosu). A disposizione: Paroni, Zaccagno, Chajia, Crialese, Nizzetto, De Col, Toscano, Poli. All.: Boscaglia.

Arbitro: Amabile di Vicenza

Ammoniti: Coppolaro, Modolo, Mazzitelli, Firenze, Maleh

Recupero: 1’ pt

Spettatori: 2.983 per un incasso di euro 16.247,50 euro

Tutt’altro umore a Cittadella, dove i granata sono tornati a casa con tre preziosi punti dall’Adriatico. La squadra diretta da Venturato resta tra le più temibili nella lotta alla massima serie.

Pescara – Cittadella 1-2

MARCATORI: 6′ pt Diaw (C), 22′ pt Zappa (P), 30′ st Iori rig.

PESCARA (3-5-2): Fiorillo 6.5; Bettella 6, Drudi 5.5, Del Grosso 6 (41′ pt Elizalde 5); Zappa 6.5, Memushaj 6, Palmiero 6, Melegoni 6.5 (32′ st Clemenza sv), Crecco 5.5 (40′ st Maniero sv), Galano 5, Bocic 6. A disposizione: Alastra, Farelli, Bruno, Pavone, Mane, Marafini, Borrelli, Masciangelo. All.: Legrottaglie 5.5

CITTADELLA (4-3-1-2): Paleari 7; Ghiringhelli 6 (26′ st Adorni 6), Perticone 5, Frare 6.5, Rizzo 5, Proia 6.5, Iori 6.5, Branca 6.5, D’Urso 6.5 (40′ st Luppi sv), Diaw 7.5, Rosafio 5 (22′ st Stanco 6). A disposizione: Maniero, Benedetti, Bussaglia, Panico, Vita, De Marchi, Gargiulo, Ventola. All.: Venturato 6.5

ARBITRO: Illuzzi (Molfetta) 6

ASSISTENTI: Zingarelli (Siena), Margani (Latina)

IV UFFICIALE: Angelucci (Foligno)

NOTE: Espulso: Legrottaglie al 31′ st per proteste. Ammoniti: Perticone (C), D’Urso (C), Bocic (P), Rizzo (C). Minuti di recupero: pt 3′, st 5′

(PH Venezia FC Facebook)