Tempesta Dennis: centinaia di voli cancellati in Gran Bretagna

Condividi

Linkedin email

Easyjet e British Airways hanno annunciato la cancellazione di centinaia di voli in vista della tempesta Dennis, attesa in giornata in Gran Bretagna. La misura colpirà almeno 10mila passeggeri.

Ad una settimana dai danni e disagi causati dalla tempesta Ciara, Dennis porterà oggi e domani forti venti e piogge intense sul nord e il sud ovest dell’Inghilterra, ma anche il Galles. Centinaia di abitazioni sono a rischio inondazioni e si prevedono black out elettrici e forti disagi per i trasporti stradali e ferroviari.

Gli esperti avvertono che in alcune aree vi saranno in due giorni le precipitazioni che in media arrivano in un mese. Il rischio inondazioni è particolarmente alto anche perché il terreno è già saturo dopo le piogge di Ciara. A Calderale, località dello Yorkshire già colpita dalla precedente tempesta, è stato schierato l’esercito per far fronte al rischio di nuove inondazioni. Le autorità hanno inviato il pubblico a mettere al sicuro mobili da giardino e trampolini per far saltare i bambini, dopo che la settimana scorsa alcuni di questi oggetti sono stati trascinati dal vento sui binari della ferrovia.

(Ph Cornish and proud – Instagram)