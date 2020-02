Test anti-droga nelle scuole, Ordine Psicologi mette in guardia: «attenzione alle modalità»

Condividi

Per la prevenzione contro l’abuso di stupefacenti, a scuola più che i test a campione servirebbe l’educazione psicologica. Luca Pezzullo, presidente dell’Ordine degli Psicologi del Veneto, interviene nel dibattito sull’ipotesi avanzata a Verona di sottoporre a esami tossicologici gli studenti, e lo fa citando gli studi a disposizione: «Negli Stati Uniti, paese in prima linea nel contrasto alla diffusione delle droghe nelle scuole, ve ne sono stati diversi proprio focalizzati sull’impatto di questo tipo di screening. Negli anni i finanziamenti federali relativi sono stati progressivamente ridotti, anche perchè le evidenze scientifiche sulla loro efficacia nel ridurre le dipendenze a lungo termine erano incerte». L’utilità dei risultati starebbe più che altro, «come ha evidenziato l’American Academy of Pediatrics nel 2015», nel fornire «un’indicazione della necessità di valutazione più approfondita da parte di servizi specialistici».

PERCORSI, NON SOLO TEST

Il protocollo, ideato dal Dipartimento delle dipendenze di Verona in collaborazione con il Provveditorato ma ancora allo stato ipotetico, funzionerebbe così: l’Ulss propone le analisi al singolo istituto, se il dirigente è d’accordo si procede a campione, ma solo con il consenso della famiglia e dello studente, anche se minorenne. Dopodichè, i casi positivi sono comunicati solo ai diretti interessati e ai genitori, ma non al preside, e vengono avviati percorsi psicologici gestiti dal Dipartimento. Ma con quali effetti sull’educazione psicologica, decisiva per evitare comportamenti rischiosi per la salute anzitutto psichica, oltre che fisica? «In linea di massima», risponde Pezzullo, «l’educazione psicologica si può sviluppare con varie modalità, focalizzate sul modo in cui gli adolescenti danno significato alla condotta “a rischio”, alla costruzione dell’identità personale, e di come questo si correli in vari modi alla sperimentazione o all’uso di sostanze (alcol, tabacco, sostanze illegali, ecc)». Iniziative efficaci potrebbero essere «percorsi psicoeducativi, che non devono essere solo “lezioni descrittive”, ma permettere proprio ai ragazzi di diventare maggiormente consapevoli dei “fattori di protezione” e dei “fattori di rischio” con cui si confrontano durante la loro adolescenza».

NO AL SOSPETTO

Sulla modalità dei test, sottolinea il presidente degli psicologi veneti, meglio andarci cauti: «Una prima conseguenza potrebbe essere quella di mettere i ragazzi e le famiglie nella condizione di non poter/voler rifiutare il test perché questo creerebbe un sospetto. Uno screening medico su minori però dovrebbe poter essere effettuato liberamente, senza potenziali ricadute psicologiche negative». Quanto agli esami dell’urina, qualora previsti dal progetto dei Cic, i Centri di informazione e consulenza negli istituti, Pezzullo fa presente un potenziale elemento da valutare: «potrebbe essere svolto in un contesto e con procedure (controllo visivo diretto o indiretto durante la procedura) che potrebbero creare aspetti disagevoli per i minori coinvolti».

RAPPORTO CON MEDICI E FAMIGLIE

Anche la volontarietà del test, rivendicata a difesa dell’iniziativa contro le critiche piovute anche dal mondo politico, può essere problematica: «Chi ha qualcosa di importante da nascondere difficilmente si sottoporrebbe ad un test puramente volontario, e pertanto l’emersione di casi positivi e relativo aggancio ai Servizi Dipendenze ne risulterebbe ridotto. E questo a sua volta potrebbe per ipotesi squalificarne l’utilità percepita agli occhi del gruppo dei ragazzi, che vedrebbero proprio chi ha maggiori comportamenti a rischio poter evitare facilmente limiti e controlli». Riassumendo, secondo Pezzullo «se mal gestita, una situazione del genere può creare potenziali fenomeni di “etichettamento”, attribuendo a persone che stanno sviluppando la propria identità l’etichetta di consumatori o abusatori di sostanze». Tuttavia nel caso specifico di Verona, ancora tutto da implementare, «pare comunque di capire che il rapporto sarebbe direttamente con le strutture per le Dipendenze e prevede agganci strutturati per le famiglie, e questo sarebbe elemento molto importante».

ESPERTI, NON IMPROVVISAZIONE

I Cic, gli sportelli psicologici finanziati dalle Ulss, rappresentano una realtà «molto frammentata». Ce ne sono alcuni «gestiti da professionisti psicologi, che rappresentano il miglior standard di professionalità». Altri «vedono solo la presenza di insegnanti, o addirittura di figure come i “counselor”, che non sono neppure professionisti sanitari e che a volte vengono chiamati a svolgere funzioni consulenziali che, potenzialmente, potrebbero anche rischiare di sconfinare nelle competenze professionali dello psicologo». Pezzullo auspica «una diffusione capillare nei nostri istituti di servizi di Psicologia Scolastica con psicologi qualificati, che a livello internazionale sono prassi normale ma in Italia stentano ancora a decollare in modo organico». La spinta di Verona, in ogni caso, secondo Pezzullo dimostra che l’attenzione c’è: «E’ un bene che le istituzioni regionali tengano alta l’attenzione su temi di tale delicatezza sociale. E il patrimonio professionale dei SerD è ricchissimo, sia per la cura che per la prevenzione: una risorsa di esperienza e competenza nel cuore della Regione Veneto, che va valorizzata».

NE’ SOVRASTIMARE NE’ SOTTOVALUTARE

Il professor Fabio Lugoboni, responsabile dell’unità di trattamento delle dipendenze del policlinico Rossi di Verona, ha criticato la proposta, fra l’altro citando statistiche secondo le quali se è vero che l’uso delle droghe, soprattutto cannabis, è molto diffuso fra gli studenti, a farne uso continuo è una percentuale bassissima. Come spiegare questa estensione così capillare, questa “normalizzazione” dell’uso di questo tipo di sostanze, che tuttavia non porta di regola all’abuso? Ogni individuo traccia un proprio confine, fra uso e abuso? «In letteratura internazionale – spiega Pezzullo – è confermato che a fronte di un uso sperimentale o occasionale potenzialmente molto diffuso, il numero di persone che poi sviluppano effettive condotte strutturali di abuso o di dipendenza è comunque ridotto. E’ un processo che quindi non va sovrastimato, anche se ovviamente nemmeno sottostimato. Il Rapporto 2019 del Dipartimento Politiche Antidroga al Parlamento indica che l’uso di sostanze non è un comportamento maggioritario fra gli studenti: 1 su 4 prova la cannabis in modo occasionale, il 3% la usa più volte. Le altre sostanze sono meno diffuse». I numeri ci sono, dunque, ma «fortunatamente non catastrofici: non dobbiamo quindi in nessun caso sottovalutare il fenomeno, ma definirlo e studiarlo per affrontarlo al meglio. Anche perché è vero che politiche completamente legalizzanti non riducono le dipendenze: si pensi appunto all’esempio evidente dell’alcol o del tabacco – sostanze legali e facilmente accessibili, ma che creano comunque enormi problemi di dipendenza e abuso».

LE DOMANDE DA PORSI

Il sindaco di centrodestra di Verona, Federico Sboarina, ha dichiarato: «Sono contrario alla droga, a tutta, anche allo spinello. Mi sento di dire però che se un giovane prova a fumare la classica “prima canna”, consapevole dei rischi che corre e dei danni che comporta, solo per curiosità e la faccenda finisce lì, tenderei a non essere punitivo» (L’Arena, 12 febbraio). Un genitore che scopre che il figlio fuma marjiuana, come si deve comportare? E’ una situazione apparentabile all’alcol, ancor più dilagante come abitudine di divertimento giovanile? Pezzullo sottoscrive la «posizione di contrarietà generale alle sostanze psicoattive per i danni sociali, psicologici e sanitari che causano, e su questo non ci possono essere dubbi». L’estrema facilità nel reperire l'”erba” «porta purtroppo a fenomeni di “normalizzazione”, che abbassano la percezione del rischio insito nell’uso delle sostanze psicoattive, che, ricordo, anche in caso di uso occasionale possono portare a problemi, anche quando non vi è dipendenza. Si pensi ad una pur occasionale ubriacatura prima di mettersi in moto». Il padre o la madre che becca il figlio o la figlia “fumare” «deve in primo luogo mettersi in gioco assieme a lui, senza partire con giudizi sommari o con condotte esclusivamente punitive, e cercare di avviare un dialogo costruttivo con il figlio, se serve facendosi aiutare. E’ stato un uso realmente sperimentale-occasionale, o regolare? Quali sono le motivazioni che hanno spinto al consumo? E’ una condotta isolata, o inserita anche in una rete di comportamenti “a rischio”? Questi sono i quesiti che un genitore deve porsi».

