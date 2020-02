Treviso, al via corso completo di Medicina. Zaia: «Svolta storica»

Condividi

“E’ una svolta storica in un rapporto di collaborazione tra Università di Padova e Ulss 2 che aveva già dato ottimi risultati, ma che veniva limitato dal fatto di riguardare solo il secondo triennio mentre da qui in avanti a Treviso ci sarà un corso completo in piena regola, capace di attrarre studenti e di costituire un vero polo di alta formazione sul territorio”. Lo ha detto il governatore Luca Zaia annunciando l’approvazione dello specifico disegno di legge regionale.

“E’ una scelta di progresso che andava fatta – aggiunge il Governatore – e che ha motivato un intervento significativo della Regione. Saremo infatti noi a farci carico, attraverso il Fondo Sanitario Regionale, degli oneri di docenza: un impegno da più di un milione e mezzo di euro l’anno. Ne vale la pena, per l’importanza del fatto che un’Università prestigiosa si apre al territorio, per le ricadute positive sul sistema sanitario locale, per la nuova occasione formativa che gli studenti riceveranno”.

Il Disegno di Legge approvato oggi (ndr: ieri) sarà trasmesso a Consiglio regionale per il prosieguo dell’iter, “che – dice il Presidente – mi auguro possa essere approfondito e veloce”. Il costo della docenza a Treviso è stimato in 1 milione 570 mila euro l’anno, ipotizzando l’impiego di 18 Professori associati, 20 Docenti a contratto, e 2 unità di supporto.

Presso la sede ospedaliera di Treviso la Regione Veneto, in parte direttamente, in parte tramite l’Ulss 2, ha attivato convenzioni con l’Università di Padova fin dal 1989, anno a partire dal quale alcuni reparti ospedalieri di Treviso vengono utilizzati per la didattica integrativa a quella universitaria, tenuto conto delle esigenze delle Scuole di Specializzazione. Dal 2006 è stata attivata, in collaborazione tra Ulss 2 e Università di Padova una replica degli insegnamenti patavini per il triennio clinico (quarto, quinto e sesto anno), con oneri di docenza interamente a carico dell’Ateneo di Padova.

“Oggi la svolta – conclude il Governatore – con la Regione che investe direttamente sulla diffusione del sapere e dell’insegnamento universitario sul territorio. In questo ambito la sanità trevigiana si è dimostrata particolarmente adatta e feconda, meritandosi la crescita che si collega a questo disegno di Legge”.