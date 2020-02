La mamma di Morgan: «Colpa mia se si è arrabbiato con Bugo»

Condividi

«E’ stata colpa mia se se l’è presa con Bugo. Gli ho scritto dopo l’esibizione su Sergio Endrigo dicendo che gliel’aveva rovinata. Non potevo certo immaginare che poi sarebbe scoppiato questo putiferio».

Luciana, madre di Marco Castoldi, in arte Morgan, ha difeso il figlio a Domenica Live, ospite di Barbara D’Urso. Luciana ha rivissuto in studio le recenti vicende di Sanremo ma anche lo sfratto e il dramma adolescenziale del suicidio del padre. Ha anche ammesso che la famiglia, lei e la sorella, non gli sono state vicine negli ultimi due anni. Questa sera la conduttrice cercherà di appianare questa frattura.