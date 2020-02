Osterie venete: Alle Botti a Vicenza dall’oste “arrogante”

Condividi

Quando si ha Paolo Vicari tra gli amici di Facebook meglio non sfogliare i post in pausa pranzo, soprattutto se a dieta. Altrimenti, prepararsi ad essere tratti in tentazione da foto porno-gastronomiche che ritraggono gnocchi, risotti, bolliti, grigliate e decine di altre delizie di cui sembra di sentire il profumo. Se il pranzo prevede un tramezzino al volo ci si può rimanere male, ma se si è a Vicenza e si ha un’ora libera, si può arrivare all’osteria “Alle Botti” di viale San Lazzaro e lasciarsi conquistare dalla cucina famigliare, nel senso letterale del termine, di Valentina il boss, Vanda e Paolo, l’arrogante aiuto cuoco.

Attenzione a come si commentano i post perché Vicari non li scrive da “influencer” ma da vero e proprio “spacciatore di eccellenze culinarie“, di cui conosce tutto, e nel caso dei maiali anche il nome: se vi sbagliate, vi risponde per le rime. «La cucina l’ho sempre amata, mangiando. Poi la figlia si è diplomata e abbiamo deciso di aprire qua. Allora le mie passioni sono diventate il mio lavoro: il risultato è quello che avviene tra la cucina e i tavoli in pausa pranzo». Sì perché l’Osteria tiene aperto solo fino al tardo pomeriggio, tranne il sabato: «Vicenza è un posto vigliacco. Prova ad andare in Piazza dei Signori anche nel weekend: trovi solo una manciata di persone, in più c’è anche il problema dei americani. A Padova e a Verona in centro sgomiti: ci sono offerte per tutti i gusti, dagli aperitivci alla cena de livelo. Il vicentino che vuole far serata non sta a Vicenza, va fuori. Del resto in centro abitava el re, Zonin, e non gli piaceva avere fracasso dopo una certa ora. E’ crollata la banca, ma non la mentalità. In più mettici le amministrazioni: Fiera di Vicenza svuotata, resta solo la caccia per far favore a Berlato (ndr: consigliere regionale ed europarlamentare di Fratelli d’Italia, il cui storico bacino di voti sono i cacciatori) e quea dee done (ndr: l’esposizione Abilmente) ma loro si portano tutto da casa e non escono a mangiare. Meno male che ci sono state le mostre di Goldin: lì sì abbiamo lavorato, perché avevano un pubblico che voleva anche scoprire il territorio e la tavola».

Allora via di servizio a mezzogiorno: nella prima fascia arrivano i camionisti e gli operai, poi gli impiegati, infine qualche “senza orario” come giornalisti, politici e personaggi di passaggio. I prodotti che compongono i piatti, rigorosamente della tradizione, magari non solo veneta, sono tutti frutto di una ricerca continua del fornitore più adatto, più affidabile, dalle verdure per il soffritto alle carni. «Molti vado a prenderli io di persona, quando posso. In ogni caso tutto selezionato per poter offrire un buon pasto dai 12 ai 25 euro. Vini alla spina buoni e qualche bottiglia di qualità. La sopressa è fatta con la ricetta tradizionale di famiglia con maiali nostri che ci tiene un allevatore; il pan biscotto da accompagnare viene da un panificio dei Colli Berici. Agli amici offro il vino proibito, il Clinto. Non xe fasie, non ci si deve fidare delle etichette istituzionali, si deve assaggiare, vedere il posto, conoscere il produttore. Zaia mette i bollini a tutto, ma non è così: se venisse qui non lo farei nemmeno entrare» conclude con una battuta (ma non troppo).

L’osteria è presente nella Guida Espresso con un’ottima recensione: a guardarla dall’esterno si fa quasi fatica a distinguerla dai numerosi kebab e pizzerie al taglio che la precedono. Poi, entrati, ci si ritrova in un locale simile a molte trattorie tradizionali venete, anche senza troppe pretese: bancone della mescita e a fianco quello frigo, con le sopresse e i formaggi, alcune decine di coperti con una mise en place (o meglio parecio) essenziale. Ma è quando cominciano ad arrivare i bigoli col salado e rampussoli, o gli spaghetti chilometri 0 con pomodorini del Piennolo, colatura di alici di Cetara e aglio nero fermentato in casa, 0 la frittura de peste poareto o la tartare di Sorana che si comprende perché sono passati di qui grandi campioni dello sport come Francesco Moser, politici e vip, l’ultimo dei quali Vittorio Brumotti di Striscia la Notizia, reduce dall’aggressione a Campo Marzo: «No ghe vo fiero. Pasta in bianco e petto pollo» commenta sconsolato. lL”oste arrogante” con la tv proprio non va d’accordo: «Masterchef e tutte quee casade lì son la morte della cucina per due motivi: primo perché la gente è convinta che in 20 minuti prepari quei piatti, cosa impossibile in un ristorante che deve servire tot persone; secondo perché vien da pensare che la cucina sia improvvisazione. E non è così».

“Alle Botti” televisione zero «ma cinema tanti. Quelli però non ve li posso raccontare se no da domani ho il locale vuoto» ride. (Solo) di gossip si resta a bocca asciutta.