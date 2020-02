Meteo: temperature sopra la media, ma nebbie e qualche pioggia

Condividi

Secondo le previsioni di Arpaveneto, lunedì si presenta con un clima più umido rispetto al weekend, con nuvolosità abbastanza diffusa, soprattutto a carattere di stratificazione medio bassa, più consistente su pianura e Prealpi; qualche schiarita sulle Dolomiti; probabili foschie/nebbie e nubi basse sulla pianura nelle ore più fredde.

Precipitazioni. Possibili pioviggini specie sulle zone montane e pedemontane dal pomeriggio/sera.

Temperature. Minime in aumento, massime stabili sulla pianura meridionale, in lieve calo altrove.

Venti. In pianura generalmente deboli di direzione variabile, salvo qualche rinforzo moderato da sudovest sulle zone meridionali; in quota occidentali, da tesi al mattino, fino a forti al pomeriggio, molto forti in alta quota.

Mare. Calmo o poco mosso.

(Ph Shutterstock)