Salvini a Roma: «Vinceremo, solo questione di tempo»

“Quello che mi dimostra questa sala e la gente che è rimasta fuori è che noi vinceremo, è sicuro, noi vinceremo, è solo questione di tempo”. Così Matteo Salvini, parlando dal palco del palazzo dei congressi di Roma, dove è in corso l’evento

organizzato dalla Lega, ‘Roma torna capitale‘.

Poi una frecciata alla Raggi: “Abito dalle parti della fermata della metro Barberini, che è guasta, si fermano i cittadini, e allora mi domando a me mi mandano a processo per sequestro dei migranti, e allora perché non la processano per sequestro di cittadini?“.