“Sardina amplifica sardina” con la “Bella ciao” di Tosca

‘Sardina amplifica sardina #Roma non abbocca‘. E’ lo striscione che campeggia sotto il palco a Santi Apostoli dove fervono gli ultimi preparativi per il ritorno in piazza delle sardine a Roma, a due mesi dal successo di piazza San Giovanni. “Bella Ciao” nella versione cantata da Tosca sarà la colonna sonora del flash mob delle sardine a piazza santi Apostoli.

”La versione di ‘Bella Ciao’ cantata da Tosca ci è piaciuta molto – dicono gli organizzatori – Oggi pomeriggio la potremo sentire risuonare in questa piazza. Solo l’audio purtroppo perché Tosca non riuscirà a venire per precedenti impegni. L’abbiamo avvertita troppo tardi”.

Il flash mob al via dalle 17 sarà in concomitanza con la manifestazione di Matteo Salvini all’Eur per chiedere l’abolizione dei decreti sicurezza e lanciare ”idee propositive” sul futuro di Roma. Le polemiche sul palco di 70 metri sono state respinte al mittente il viceministro M5s allo Sviluppo economico Stefano Buffagn: “Pagato col crowfounding”

Non ci saranno i quattro fondatori bolognesi delle sardine, Mattia Santori, Giulia Trappoloni, Andrea Gareffa e Roberto Morotti. ”Hanno avuto un imprevisto- dicono gli organizzatori – Al momento sono a Bologna impegnati in una riunione con l’Università per organizzare la manifestazione di domani per Patrick Zaky, lo studente dell’università di Bologna arrestato in Egitto”.

Sul palco a piazza Santi Apostoli ci saranno Lorenzo Donnoli portavocenazionale, la sardina calabrese Jasmine Cristallo e quella siciliana Massimiliano Perna.