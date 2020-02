Treviso, esce per andare in palestra e scompare

Condividi

Esce di casa alle 10 di venerdì mattina per andare in palestra in zona Appiani a Treviso e scompare. L’ultimo avvistamento è nel bar davanti alla questura, dove ha consumato un toast. Giorgia Cagnan, di Monigo, ha 19 anni e al momento della sparizione, indossava un piumino nero, un maglione color vinaccia e un paio di jeans. Ha i capelli raccolti in una coda e aveva ai piedi delle Vans. La famiglia ha fatto denuncia alla polizia e diffuso un appello via social.