Verona folk, Branduardi e Alan Parsons al Teatro Romano

Condividi

Linkedin email

Angelo Branduardi e gli Alan Parson’s project saranno sul palco del Teatro Romano a Verona. Nomi importanti per l’edizione 2020 del festival “Verona folk”. Venerdì 22 maggio il cantautore polistrumentista autore di celebri brani quali “Ballo in fa diesis minore” e “La fiera dell’Est” presenterà il suo ultimo album “Il cammino dell’anima”.

A 4 anni di distanza dal precedente tour in Italia Alan Parson incanterà invece il pubblico con un fenomenale concerto nella meravigliosa cornice del Teatro Romano il 5 luglio. Il concerto rientra nel programma di Verona Folk, la rassegna internazionale di musica folk e d’autore organizzata da Box Office Live, che in questi 16 anni si è affermata come uno dei più importanti cartelloni musicali della stagione estiva, caratterizzato da altissima qualità e “vibrazioni positive”. Verona Folk è un festival che ama le sfide artistiche e le contaminazioni richiamando un pubblico sempre più numeroso ed entusiasta che cerca e apprezza proposte, a volte anche coraggiose, che in questo cammino Box Office Live continua ad offrire con passione.

L’ingegnere del suono inglese dopo aver lavorato con Beatles e Pink Floyd fondò gli Alan Parsons Project, gruppo che divenne celebre nell’ambito prog spostandosi verso l’elettronica. Negli anni ’80 realizzarono la colonna sonora del film Ladyhawke.