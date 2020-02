Ricatto hot a Balotelli, vicentina nei guai

Condividi

Scoppia un nuovo caso extra-calcistico su Mario Balotelli, attaccante del Brescia in passato all’Inter e al Milan, ma questa volta lui è la vittima. Come riporta La Gazzetta dello Sport infatti una ragazza di Bassano avrebbe avuto rapporti con lui quando era minorenne (e Supermario militava nel Nizza) dicendogli però che ne aveva 18 e chiedendogli poi 100 mila euro per non rivelare l’accaduto.

L’avvocato di lei avrebbe anche cercato di vendere la notizia a un settimanale di gossip. Ma Balotelli ha dichiarato che la ragazza mentiva, non ha pagato e anzi l’ha denunciata, assieme al suo avvocato.

(Ph. Instagram-Mario Balotelli)