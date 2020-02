Chiamata di marzo a Recoaro Terme

Condividi

A Recoaro Terme, nella provincia di Vicenza, si ripropone domenica 23 febbraio, l’ultima domenica del mese, la chiamata di marzo: una grande, originale e festosa manifestazione che vede sfilare per le vie della cittadina termale centinaia e centinaia di figuranti in costume, che in gruppi, a piedi o sui carri allestiti con ogni genere di scenografie, mettono in mostra una straordinaria serie di oggetti, attrezzi e testimonianze della civiltà e della tradizione “cimbra”.

Le storie, i mestieri, i prodotti ed il folclore del passato recoarese rivivono in una fantasmagorica girandola di scorci e di dettagli recuperati dai secoli. Un gioioso momento di riscoperta del passato, unico nel suo genere per originalità e suggestione.

Gli stand gastronomici apriranno alle 10. Dalle 14 alle 17:45 ci saranno invece la sfilata dei carri, la musica live e la premiazione del concorso la vetrina della “chiamata di marzo”.