«La Chiellino, candidata sindaco centrosinistra, si è ritirata»

«Apprendiamo ora che la candidatura Chiellino non è più in campo». Rivelazione piuttosto clamorosa di “Tutta la città insieme!”, gruppo del candidato sindaco di sinistra di Venezia Giovanni Andrea Martini. Secondo la nota «l’imprenditrice, dopo essersi resa disponibile sostenuta dal PD e aver dialogato con i partiti della sinistra e i diversi gruppi civici, ha deciso di rimanere legata ai suoi interessi culturali-imprenditoriali, incompatibili con gli interessi collettivi, sociali che un primo cittadino dovrebbe rappresentare».

«Ci duole assistere alla rassegnazione della sinistra a Venezia che sta subendo passivamente spinte politiche regressive – scrive a commento il gruppo di Martini -. L’unica cosa rossa in questo percorso è la vergogna nel volto di coloro che si sono resi disponibili anche solo a discuterne. Tutti stanno lasciando campo libero a Brugnaro. Il gruppo dirigente del PD, se volesse dimostrare responsabilità politica, dovrebbe dimettersi. Oggi solidamente e tenacemente in campo c’è ancora Giovanni Andrea Martini che è stato capace di coinvolgere i cittadini ascoltandoli, costruendo con loro programmi per realizzare una vera alternativa alla scellerata e spregiudicata gestione del sindaco uscente».

(ph: Wikipedia/Federico Zanon)