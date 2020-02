Coronavirus, Capua: «Arriverà in Italia, guai seri. Organizziamoci»

Condividi

La virologa Ilaria Capua, direttore del Centro di eccellenza dedicato alla “One Health” dell’università della Florida, ha parlato del Coronavirus a l’Aria che tira su La7. «Questa non è una infezione che andrà via in una settimana. Arriverà in Italia, farà il giro del mondo, combinerà dei guai importanti nei Paesi più poveri. Quindi, bisogna organizzarsi. Le aziende italiane, ad esempio, possono cominciare a pensare al telelavoro in modo da evitare il contagio massivo da Coronavirus Covid-19. E soprattutto vi prego: non perdete la fiducia nelle istituzioni».