Condividi

Linkedin email

Buone notizie per i famigliari di Giorgia Cagnan, ragazza 19enne di Monigo (Treviso) scomparsa sabato dopo essere stata in palestra. La ragazza è stata infatti ritrovata a Napoli. La madre Sabrina Sbeghen ha confermato che la questura di Napoli l’ha chiamata dicendole che Giorgia è stata trovata su una panchina di piazza Plebiscito e che è in buone condizioni. Non si sa ancora però perché sia scappata e se abbia fatto tutto da sola o meno.

(Ph. Facebook – Sabrina Sbeghen)