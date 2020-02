Lotto, vinti 225 mila euro nel Vicentino

Condividi

Il Gioco del Lotto premia il Veneto con una vincita di 225 mila euro a Isola Vicentina (Vicenza). Nell’estrazione del 15 febbraio 2020 il Gioco del Lotto ha distribuito premi in tutta Italia ed in particolare in Veneto dove un fortunatissimo giocatore ha realizzato una vincita di 225 mila euro. Si tratta della seconda vincita più alta realizzata al Gioco del Lotto dall’inizio dell’anno. Il giocatore ha scelto la ruota di Cagliari, centrando 1 Terno secco. I numeri giocati sono stati 23; 72 e 88.

Il Gioco del Lotto ha premiato tutta l’Italia: con l’estrazione del 15 febbraio 2020 sono state infatti distribuite vincite per oltre 6 milioni e 560 mila euro su tutto il territorio nazionale.

(Immagine di repertorio ph Facebook 10 e Lotto)