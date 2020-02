I migliori posti dove bere in compagnia a San Donà di Piave

Condividi

Tana del luppolo

Questo locale di via Calnova piace per la varietà delle birre e la possibilità di accedere a giochi da tavolo per passare al meglio la serata in compagnia, oltre che per la musica, la pizza e gli hamburger. «Non solo una birreria, ma anche ristorante per giovani, adulti e famiglie – spiegano i titolari -.Carne, pizza e una vasta scelta di piatti che sapranno sicuramente soddisfarti. Ovviamente tutti accompagnati da bionde, scure, ambrate e chi più ne ha ne metta, tutte personalmente scelte e abbinate dal nostro Bier Sommelier certificato. Inoltre nei weekend feste a tema ogni mese diverse con menù dedicato e tanto divertimento».

Marien Platz

Come si intuisce dal nome, questo locale di via Vanoni si ispira alle birrerie tedesche, bavaresi in particolari. Molto apprezzata la quantità e qualità delle birre e del cibo.

Filz

Questo locale di Corso Silvio Trentin colpisce gli utenti per la gran varietà di birre di tutti i tipi provenienti da tutto il mondo e la preparazione del titolare nel dare consigli sulla loro degustazione. Si propone anche musica live.

Venetino

Quest’enoteca di via Battisti è molto apprezzata per la varietà dei vini. Consigliato per l’aperitivo. «Venetino vuol far conoscere e apprezzare le eccellenze del Veneto – spiegano i titolari -. Da bere presenta il Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore, l’Amarone, il Valpolicella Classico Superiore e molte altre specialità enologiche della regione, oltre alle birre artigianali di San Gabriel e M’anis e ai succhi di frutta biologici e ai ricercati infusi di Bevande Futuriste.

Da mangiare propone piatti da degustazione, sia freddi che caldi, preparati con prodotti selezionati di alta qualità come la sopressa vicentina Dop, il prosciutto Veneto Berico-Euganeo Dop, la casatella trevigiana Dop, il formaggio Asiago, il radicchio rosso di Treviso IGP, il miele delle Dolomiti bellunesi Dop, l’olio d’oliva del Lago di Garda. L’arredamento del locale è moderno e minimalista con il grande bancone centrale a dominare la scena, una bella bottigliera che si illumina di sera per mettere in risalto le delizie beverage e alcuni tavoli in legno dove accomodarsi. La posizione è strategica, a pochi passi dalla piazza di San Donà».

Senso Unico by Rosy

Questo locale di via Iseo piace per la simpatia della titolare, per gli ottimi cocktail e per le serate in cui si trasforma in una piccola discoteca per ballare con gli amici.