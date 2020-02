Marostica, festa greca in piazza Castello

Condividi

Il ristorante greco Pita Gyros di Torino organizza a partire da giovedì 20 febbraio e per tutto il weekend la festa greca in piazza Castello a Marostica. Mercatino, area street food, balli folkloristici dalle 12.00 a mezzanotte con ingresso gratuito.

L’evento nasce per far rivivere i colori, i suoni, gli odori di un Mercato artigianale ricco di cultura e storia Greca, con prodotti tipici del territorio. Grande spazio verrà dato ai prodotti tipici enogastronomici, valorizzando la cultura del cibo. E poi, spettacoli con artisti di strada e balli fokloristici. Ci sarà spazio anche per lo street food “made in Grecia” , di qualità, con cucine on the road. Si potranno gustare le prelibatezze greche: gyros pita, souvlaky, bifteky e tanto altro. Il tutto accompagnato dalle migliori birre artigianali greche , in una vera e propria “food e drink experience”.

Pita Gyros ha un’esperienza decennale nel mondo della ristorazione e dello street food, con l’obbiettivo di far conoscere e acquistare al grande pubblico le tradizioni greche, “raccontando” in ogni evento la storia e la cultura del paese, mettendo in contatto diretto i produttori ed un pubblico allargato ed eterogeneo. Grazie ad un team di professionisti del settore, si occupa delle iniziative a “360” gradi: ideazione, organizzazione, logistica, allestimenti, comunicazione, commercializzazione. La filosofia si basa sulla valorizzazione dei prodotti grechi , le priorità si identificano nella tipicità del prodotto, qualità e sostenibilità.

(Ph. Facebook – Pita Gyros)