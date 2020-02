Uomo investito sui binari: treni in ritardo o cancellati

Condividi

La circolazione dei treni è in graduale ripresa dopo i disagi di questa mattina. Come riporta il Gazzettino infatti un uomo è stato investito da un treno sui binari all’altezza di Padova alle 6:45, provocando rallentamenti e ritardi su molti treni e tratte come Venezia-Napoli, Venezia-Milano, Venezia-Lecce, Rovigo-Venezia, Bologna-Venezia, Vicenza-Venezia, Ferrara-Venezia, Mantova-Venezia, Padova-Montebelluna.

Cinque treni inoltre sono stati cancellati. La vittima sarebbe un uomo di 50 anni che si sarebbe gettato volontariamente sotto il treno.

Notizia in corso di aggiornamento