Reyer Venezia vince per la prima volta la Coppa Italia

La Reyer Venezia vince per la prima volta nella sua storia la Coppa Italia. Il trionfo è avvenuto ieri nella finale della Final Eight di Pesaro. Venezia si impone 73-67 Brindisi. Venezia nelle 7 precedenti partecipazioni alla fase finale era sempre uscita al primo turno. Sconfitta amara per Brindisi al secondo ko consecutivo in finale dopo quella dello scorso anno contro Cremona.