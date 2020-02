Altro incidente ferroviario: uomo investito a Verona Porta Vescovo

Condividi

Dopo l’incidente mortale questa mattina all’altezza di Padova, nuovo investimento mortale questa volta a Verona Porta Vescovo. Il traffico ferroviario è in graduale ripresa dopo gli accertamenti giudiziari. Maggior tempo di percorrenza fino a 25 minuti per i treni in viaggio.

Treni direttamente coinvolti:

· FR 9727 Milano Centrale (12:45) – Venezia Santa Lucia (15:12)

· FR 9734 Venezia Santa Lucia (13:18) – Milano Centrale (15:45), oggi ferma anche a Desenzano (14:55)

· FR 9739/9740 Udine (13:25) – Milano Centrale (17:15)

· FR 9731 Milano Centrale (13:45) – Venezia Santa Lucia (16:12)

· FR 9736 Venezia Santa Lucia (13:48) – Milano Centrale (16:15)

· FR 9733 Milano Centrale (14:15) – Venezia Santa Lucia (16:42)

· FR 9738 Venezia Santa Lucia (14:18) – Milano Centrale (16:45)

· FR 9735 Milano Centrale (14:45) – Venezia Santa Lucia (17:12)

· RV 2723 Verona Porta Nuova (14:22) – Venezia Santa Lucia (15:50)

· RV 2727 Verona Porta Nuova (15:22) – Venezia Santa Lucia (16:50)

· R 20834 Venezia Santa Lucia (12:04) – Verona Porta Nuova (14:26)

· R 20838 Venezia Santa Lucia (13:04) – Verona Porta Nuova (15:26)

· R 20857 Verona Porta Nuova (14:41) – Venezia Santa Lucia (16:56)

· R 20863 Verona Porta Nuova (15:41) – Venezia Santa Lucia (17:56)

· RV 2716 Venezia Santa Lucia (13:10) – Verona Porta Nuova (14:38)

· RV 2718 Venezia Santa Lucia (14:10) – Verona Porta Nuova (15:38)

Treni parzialmente cancellati:

· FR 9732 Venezia Santa Lucia (12:48) – Milano Centrale (15:15): limitato a Verona Porta Nuova (14:00)

· EC 315 Zuerich Hauptbahnhof (9:10) – Chiasso – Venezia Santa Lucia (15:42): limitato a Verona Porta Nuova (14:28), i passeggeri da Verona Porta Nuova possono utilizzare i primi treni utili

· EC 310 Venezia Santa Lucia (15:18) – Chiasso- Zuerich Hauptbahnhof (21:50): origine da Verona Porta Nuova (16:32), i passeggeri da Venezia Santa Lucia possono utilizzare i primi treni utili fino a Milano Centrale e proseguire a cura del personale Assistenza clienti di Trenitalia

· R 20842 Venezia Santa Lucia (14:04) – Verona Porta Nuova (16:20): limitato a Padova (14:51)

Attivo servizio sostitutivo con bus tra Verona e Vicenza.

(ph: shutterstock)