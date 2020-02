“Sì viaggiare”, Verona protagonista al Tg2

Condividi

Le bellezze storiche e culturali di Verona protagoniste di “Sì Viaggiare”, rubrica del Tg2 dedicata ai viaggi e al turismo. La troupe della trasmissione, con la giornalista Silvia Vaccarezza, sarà domani nel capoluogo scaligero per riprese ed interviste.

Molti i luoghi che faranno da sfondo alla puntata, per un viaggio alla scoperta delle meraviglie nascoste della “Verona sotterranea”. Per l’intera giornata la troupe sarà impegnata in città per riprese all’Arena, piazza delle Erbe, Palazzo Maffei, Giardino Giusti e Castel San Pietro. “Sì viaggiare” va in onda tutti i venerdì alle 13:40, in replica la domenica mattina all’1:40.