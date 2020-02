Accessori per cartongesso e i 5 lavori per migliorare casa

Condividi

Dai controsoffitti alle nicchie, passando per librerie e pareti. La sua versatilità ne ha fatto lo strumento ideale per tantissimi progetti. Ma quali sono i lavori in cartongesso che arricchiscono gli spazi dell’abitazione, donando un tocco di carattere e funzionalità? Ecco le 5 idee da non lasciarsi sfuggire per impreziosire ogni ambiente e dove acquistare accessori per cartongesso e tutto ciò che serve per realizzarle.

Se l’abitazione è composta da locali molto ampi, il ricorso a una ridotta parete in cartongesso ottimizza la percezione della profondità. Conferisce dinamismo all’ambiente e fornisce uno strumento in grado di aggiungere una nota di funzionalità. L’intervento può rientrare tranquillamente nell’ambito del fai da te. Le guide passo passo da cui trarre spunto non mancano, purché si abbia una certa manualità.

Se c’è adeguato spazio intorno alle finestre, se ne può approfittare per la creazione di una libreria ponte ricorrendo al cartongesso. Se lo spazio sottostante la finestra lo permette, è possibile collocarvi una superficie in legno, così da dotare il progetto di una ulteriore risorsa versatile, da sfruttare a seconda delle esigenze.

Assai diffuse in passato nell’architettura residenziale, le nicchie sono una particolarità che ingentilisce ambienti classici e dona personalità in contesti moderni. Il cartongesso diventa uno strumento per la loro realizzazione che evita invasive e costose opere murarie. Molteplici le collocazioni pertinenti, dalla zona giorno alla camera da letto.

Il controsoffitto in cartongesso permette di ricavare cavità che fungono da ripostiglio, creare effetti estetici che donano originalità, marcando la divisione da un contesto all’altro. Oppure può integrarsi con complessi sistemi di illuminazione dell’ambiente.

In ottica di ottimizzazione degli spazi, perché non ricorrere a una struttura ad angolo? Il cartongesso consente la creazione di tantissimi progetti. Si tratta, in generale, di elementi composti da varie mensole e ripiani, da utilizzare per la collocazione di oggettistica, fonti di luce, e/o dispositivi elettronici.

