Un 19enne di Este tra i campionissimi dell’espresso: «Qualità e un sorriso»

Il veneto Alessandro Zuccolo, 19 anni di Este, è tra i concorrenti italiani ad approdare alle fasi finali di Espresso Italiano Champion, l’evento internazionale promosso dall’Istituto Espresso Italiano (Iei) che vedrà i migliori baristi di

diversi paesi sfidarsi a suon di espresso italiano e cappuccino. Sarà lui infatti tra gli italiani che parteciperanno alle semifinali italiane in programma l’11 giugno in Mumac Academy a Binasco (MI).

Il giovane studente della scuola alberghiera Cipriani di Adria (RO), Alessandro Zuccolo, vincitore della gara di selezione organizzata da Dersut Caffè (azienda socia dell’Istituto) racconta la sua esperienza nel mondo dell’espresso con la grande passione che lo lega a questa professione. “Quando vi è la qualità – afferma il giovanissimo studente – basta seguire le semplici regole di preparazione dell’espresso italiano per offrire un espresso perfetto, con queste semplici consapevolezze, l’espresso si presenta da sé, basta accompagnarlo col sorriso“.

“Chi svolge servizio in sala come me ha un ruolo importantissimo per qualsiasi azienda, siamo dei veri e propri venditori – continua Zuccolo – certamente questo è un lavoro duro e stancante, ma ricco di soddisfazioni e io sogno di diventare un maitre di rilievo”.

(Ph Inei.caffee)