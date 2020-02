Condividi

Claudio Baglioni, dopo aver annunciato 12 date per il suo concerto “Dodici note” in programma alle Terme di Caracalla a Roma dal 6 al 18 giugno, ha aggiunto anche due concerti al teatro Greco di Siracusa il 17 luglio e all’Arena di Verona il 18 settembre. Il ciclo ricorderà i dodici brani che comporranno il nuovo album di inediti di Claudio Baglioni, in uscita nella primavera 2020.

(ph: shutterstock)