Vetro nella Coca-Cola prodotta nel Veronese: 8 lotti ritirati

Il Ministero della Salute ha pubblicato otto avvisi di richiamo per altrettanti lotti di Coca Cola prodotti nello stabilimento di Nogara (Verona). L’avviso riguarda bottigliette in vetro da 20 cl vendute in confezioni da 6 unità. Nel motivo del richiamo si legge: «Possibile presenza di corpi estranei (filamenti di vetro)» nelle bottigliette.

Ecco l’elenco completo dei lotti indicati e richiamati:

◾Coca-Cola Original Taste, lotto n° L200108, data di scadenza 07-07-2021;

◾Coca-Cola Original Taste, lotto n° L200107, data di scadenza 06-01-2021;

◾Coca-Cola Original Taste, lotto n° L191220, data di scadenza 19-12-2020;

◾Coca-Cola Original Taste, lotto n° L191221, data di scadenza 20-12-2020;

◾Coca-Cola Original Taste, lotto n° L200109, data di scadenza 08-01-2021;

◾Coca-Cola Zero Zuccheri, lotto n° L200109, data di scadenza 10-07-2020;

◾Coca-Cola Original Taste, lotto n° L191219, data di scadenza 17-12-2020;

◾Coca-Cola Original Taste, lotto n° L191219, data di scadenza 18-12-2020.

