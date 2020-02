Fobia Coronavirus, TvBoy mette la mascherina anche alla Gioconda

Condividi

TvBoy è tornato in azione a Barcellona con un’opera dal titolo “Mobile World Virus” che mette insieme la dipendenza dalla tecnologia e la crisi provocata dal Coronavirus. Lo street artist di origini italiane ha pubblicato la foto sui social dove si vede una Gioconda che indossa una mascherina e si scatta un selfie ed ha commentato: «Voglio far riflettere sul fatto che la tecnologia sia un vaccino o un virus che ci rende schiavi». Inoltre, ha spiegato al quotidiano spagnolo El Pais, vuole far riflettere sulla «fobia dell’Occidente per il contagio». La scelta è ricaduta sulla Gioconda perchè icona della cultura occidentale per eccellenza.