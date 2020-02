Diamond Princess, italiano positivo al Coronavirus

Condividi

Linkedin email

Un cittadino italiano è risultato positivo al test del Coronavirus. Sono queste le ultime notizie che arrivano dalla nave Diamond Princess. La protezione civile, presieduta dal capo dipartimento Angelo Borrelli, spiega che le attività di gestione dell’emergenza stanno proseguendo.

In queste ore il lavoro del tavolo, in stretta collaborazione con i ministeri degli Affari Esteri, della Salute e della Difesa, si sta concentrando sulle operazioni necessarie per il rimpatrio dei cittadini italiani attualmente imbarcati sulla nave da crociera Diamond Princess. Il lavoro delle autorità coinvolte proseguirà per assicurare il tempestivo rientro di tutti i nostri connazionali, garantendo tutte le procedure di sicurezza necessarie.

Fonte: Adnkronos

(ph: shutterstock)